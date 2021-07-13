Samsun'da asayiş uygulaması: 2 kişiden kesici alet çıktı

-bıçak bulunan Iraklı detay

-bıçak detay

-başka bir vatandaştan bıçak çıkması

-uygulama görüntüleri



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da polisin asayiş uygulamasında üzerlerinden kesici alet çıkan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anıtpark ve bir AVM alanında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ani yapılan asayiş uygulamasında 8 kişinin GBT'si sorgulandı, 22 motosiklet kontrol edildi. Yapılan uygulamada 1'i Irak uyruklu olmak üzere 2 kişinin üstünden kesici alet çıktı. Iraklı şahıs kesici aletin antika olduğunu iddia etse de ceza yemekten kurtulamadı. 2 kişiye 5326 sayılı Kanun'un 32 maddesinden işlem yapıldı.Akabinde şehrin kalabalık bulunduğu bölgelerde uygulamaya devam eden polisler ayrıca vatandaşlara maske uyarısında bulundu.

