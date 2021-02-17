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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaştı kış ortasında denize girdi

Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaştı kış ortasında denize girdi

Denize giren vatandaşın görüntüsü

( SAMSUN )- Samsun’da ‘giremezsin’ diyenlere inat buz gibi suda kulaç attı SAMSUN

Kar Yağışı 


- Samsun’da bir vatandaş yapamayacağını söyleyenlerle inat ederek karla kaplı plajdan denize girdi. Samsun’da Mehmet Karagülle isimli vatandaş denize girmek için en kötü zamanı seçti. Zira kar yağışının etkili olduğu şehirde plaj dahi karla kaplıydı. ‘Bu havada denize girmezsin' diyenlerle inatlaşan Karagülle Karadeniz’in buz gibi suyuna aldırmadı. İddiasını gerçekleştirmek için soluğu Atakum sahilinde alan Mehmet Karagülle kış ortasında denize girdi. O, soğuk deniz suyunda kulaç atarken görenlerin içi titredi. (ÜK-
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