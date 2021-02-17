Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaştı kış ortasında denize girdi



- Samsun’da bir vatandaş yapamayacağını söyleyenlerle inat ederek karla kaplı plajdan denize girdi. Samsun’da Mehmet Karagülle isimli vatandaş denize girmek için en kötü zamanı seçti. Zira kar yağışının etkili olduğu şehirde plaj dahi karla kaplıydı. ‘Bu havada denize girmezsin' diyenlerle inatlaşan Karagülle Karadeniz’in buz gibi suyuna aldırmadı. İddiasını gerçekleştirmek için soluğu Atakum sahilinde alan Mehmet Karagülle kış ortasında denize girdi. O, soğuk deniz suyunda kulaç atarken görenlerin içi titredi. (ÜK-



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