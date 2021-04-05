Samsun'da alacak verecek tartışmasında kanlı bitti.. 1 kişi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi

-Polis ekiplerinin cesedi örtmesi

-Ölen şahsın aracı

-Yerde boş kovanlar

-Vatandaşlar ile röportaj

-Ölenin oğlunun koşarak olay yerine gelmesi

-Feryadı polislerin müdahalesi

-Olay yerinden genel görüntü

-Hastanede yaralıya müdahale

-Yaralının kendisini vuranın adını söylemesi

-Hastanenin dış görüntüsü

-Ölen şahsın vesikalık fotoğrafı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da alacak-verecek tartışmasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi sokak ortasında hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi de hastanede ameliyata alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayan Mevlüt Ceylan (53) olay yerinde hayatını kaybederken, Ümmet Ceylan (61) ise ağır yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansa Samsun Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Ümmet Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve olay yerinden kaçan dolmuş şoförü Dursun A.'yı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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