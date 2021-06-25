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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu

Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu

Kardeşi tarafından darp edilip biber gazından etkilenen kadının polislere tepkisi

Polis Memuru Aile Kavgası Kız Kardeş Polis Ekipleri Genç Kadın 

-Polis ekipleri ve ambulans gelmesi
-Biber gazından etkilenen kadının ambulansa götürülmesi
-Kadının ambulanstan indirilip yüzüne su vurması
-Ambulansa bindirilmesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da aile kavgasına müdahale eden polis memuru yaralanırken, olayda ağabeyi tarafından darp edilen genç kadın da kavgayı ayıran polisin biber gazı sıkması sonucu etkilenerek hastanelik oldu.Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D., eşi N.D. ile kız kardeşi T.D.'yi darp etti. Olay polise bildirildi.
Olay yerine giden polise direndiği ileri sürülen M.D., polislere zor anlar yaşattı. Polise direnen ve gözaltına alınmak istenilen polis ekipleri ile M.D. arasında yaşanan arbede sırasında bir polis memuru çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Polis biber gazı sıkarak olaya müdahale etti. Takviye ekipleri de gelmesiyle M.D. gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru M.K. ile biber gazından etkilenen T.D adlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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