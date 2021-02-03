Samsun'da 6 milyon 940 bin adet kaçak makaron ele geçti

-Emniyet önünde istiflemeleri

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında 6 milyon 940 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "kaçak tütün mamullerinin men ve ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik" yürütülen çalışmalarda, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine ait depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 34 bin 700 kutu (6 milyon 940 bin dal) değişik markalarda gümrük kaçağı makaron (içi boş sigara) ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Ele geçen makaronun Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar en fazla ele geçirilen makaron olduğu açıklandı. Ele geçen kazam makaronların piyasa değerinin 1 milyon 100 bin lira olduğu ileri sürülerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-



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