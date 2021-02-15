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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun’da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun’da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olayın meydana geldiği apartman

İsaf Cenaze Cenaze Aracı 

-Yerde üzeri örtülü ceset
-Polisin ceset üzerinde incelemede bulunması
-Cesedin yanıtla cenaze aracına konulması
-Ölen Sevcan Doğan’ın Fotoğrafı

( SAMSUN ) - SAMSUN

- İzmir’den kardeşinin yanına misafirliğe geldiği Samsun’da 6. kattaki evin balkonundan düşen 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Mevlana Mahallesi’ndeki 6 katlı apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’de ikamet eden Sevcan Doğan (38), 8 yaşındaki oğlunu da yanına alarak 3 gün önce Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olan kardeşi Osman Sargut’un yanına misafirliğe geldi. Sevcan Doğan, kardeşinin 6. kattaki evinin balkonundan yere düştü. Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sevcan Doğan’ın cesedi Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ve incelemenin ardından savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-NSO-Y)
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