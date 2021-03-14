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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Samsun’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

- Samsun’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Apartmanın 4 katından yükselen alevler (Vatandaş kamerası)

Çatı Katı Yangın Paniği Kamera Polis Ekipleri Yükselen 

-İtfaiyenin gelişi ve müdahalesi (Vatandaş kamerası)
-Olay yerinden detay görüntüler
-Vatandaş röportajı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da 4 katlı apartmanın çatı katı, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Olgun Sokak üzerinde bulunan apartmanın 4. katında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen dairede sebebi henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Apartmanın diğer katları tahliye edilerek söndürme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın apartmanın son katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÜK-SLH
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