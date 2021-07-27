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- Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı

- Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı

Kaza yapan araçlar

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-Polis ekipleri
-Araçlarda meydana gelen hasar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı MDBESE kamerası altında meydana geldi. Edinilen bilgiye, 1'i sivil polis aracı toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araç sürücüsü polis memuru Samet A. yaralandı. Yaralı polis memuru 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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