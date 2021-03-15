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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede

Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede

Şahsın adliyeye girişi

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Pompalı Tüfek 

-Yakalanan uyuşturucunun fotoğrafı
-Adliye binası

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’da 273 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve bir miktar para ile yakalanan şahıs uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mesut Karakoç isimli şahsı 273 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1050 TL para ile yakaladı. Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. (ÜK-SLH-
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