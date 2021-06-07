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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da 2 katlı ev alev alev yandı

Samsun'da 2 katlı ev alev alev yandı

Yangından görüntü

Yarış Bild Trol 

-Ekiplerden detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü. Yangın, Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Piliç'e ait iki katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa bir süre büyüdü. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının diğer evlere sıçramaması için zamanla yarıştı. Yangının çıktığı alanda soğutma çalışması yaparak büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (ŞU-
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