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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da 10 günlük bebeğini sokağa terk eden kadın ile annesi adliyeye sevk edildi

Samsun'da 10 günlük bebeğini sokağa terk eden kadın ile annesi adliyeye sevk edildi

Bebeğini terk eden Afgan kadın ile annesinin polis aracından inmeleri

Polis Aracı Bebek Hastane Akalan Kamera 

-Polislerin arasında yürümeleri
-Adliye binasına girişleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 10 günlük kızını sokağa terk eden yabancı uyruklu kadın ve kendisine yardım eden annesi, polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir iş yerinin önünde bir bebek buldu. Olay polis haber verildi.
Bebek ise hastaneye kaldırıldı. Polis bebeğini terk eden kadının kimliğini tespit için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarından adım adım takibe alınan kadının Afganistan uyruklu Hanıyeh M.(30) ve kendisine yardım eden annesi Arıfef M.(49) olduğunu tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Afgan anne ve kızını dün gece Kökçüoğlu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosu'ndaki sorgulanmaları tamamlanan Hanıyeh M.ve annesi Arıfef M. "kasten öldürmeye teşebbüs ve aile yükümlülüğünü yerine getirmemek" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gazetecilerin adliye girişi, "Bebeğini neden terk ettin, pişman mısın?" sorusuna Hanıyeh M. "Pişmanım" diye cevap verdi. (MAY-SLH-
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