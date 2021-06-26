Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SAMSUN - 'Boğulma' ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

SAMSUN - 'Boğulma' ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

SAMSUN - "Boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı - Ekiplerin çalışması - Zıpkınla balık avlayan kişi Samsun 'da "boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Atakum ilçesinde boğulmuş olabileceği şüphesiyle ihbarda bulunulan kişinin zıpkınla balık avladığı ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bir kadının, oğlu Onur Torunoğlu'nun (24) dalgıç kıyafetiyle denize girdiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Adnan Menderes Bulvarı Kurupelit Yat Limanı'na 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.Ekipler, sahil kenarı ve denizde yaklaşık 1 saat arama çalışması gerçekleştirdi.Bu sırada denizden çıkan Onur Torunoğlu, ekiplere zıpkınla balık avlamak için denize girdiğini söyledi.

Zıpkın Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement