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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Barajda mahsur kalan karacayı jandarma kurtardı

SAMSUN - Barajda mahsur kalan karacayı jandarma kurtardı

- Karancanın doğaya salınmasıSAMSUN (AA) - Samsun 'da barajda mahsur kalan karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.Jandarma ekipleri, Bafra ilçesinde Derbent Sulama Barajı çevresinde yürüttükleri önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında barajda mahsur kalan karacayı fark etti.Karacayı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.Koruma altına alınan karaca, tedavisi sonrasında doğaya salındı.

Jandarma 

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