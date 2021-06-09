SAMSUN - Banka şubesinin camı ile ATM'lere zarar veren kişi yakalandı
- Banka şubesini bulunduğu sokak (Güvenlik kamerası) - Ö.U.'nün yerden aldığı taşları bankanın camına fırlatması (Güvenlik kamerası) - Polislerin olay yerine gelmesi ve inceleme yapması (Güvenlik kamerası) - Banka şubesinin zarar görün camı - Zarar gören ATM Samsun 'da banka şubesinin camı ile ATM'lere zarar veren kişi yakalandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde banka şubesinin camı ile ATM'lere zarar veren kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Zübeyde Hanım Meydanı'nda bulunan bir banka şubesinin önüne giden Ö.U, yerden aldığı taşları bankanın camına fırlattı.Ö.U, daha sonra Abdullahpaşa Meydanı'nda iki bankanın ATM'sine taşla zarar verdi.Banka görevlileri, sabah saatlerinde şubenin camının kırık ve ATM'lere zarar verilmiş olduğunu görünce durumu polise bildirdi.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.Ö.U, emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım