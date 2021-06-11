SAMSUN - Bafra'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
- Derbent Baraj Gölü kenarındaki baraka çevresinde güvenlik şeridi çekilmesi - Baraka çevresi ve içinden görüntüler Samsun 'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybettiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.Kolay Mahallesi Derbent Baraj Gölü kenarında park halinde bulunan karavanda geceyi geçiren 6 arkadaş arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, ruhsatsız tabancayla ateş etti.Başından vurulan İsmail V, Mustafa Ö. ve Orhan Y. olay yerinde hayatını kaybetti.Bu sırada olay yerinden kaçan Z.K. ve K.B, ilçe merkezine giderek güvenlik güçlerine durumu bildirdi.Zanlı O.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan tabancaya el konuldu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım