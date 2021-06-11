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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SAMSUN - Bafra'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti (2)

SAMSUN - Bafra'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti (2)

- Kavgada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının Bafra Devlet Hastanesi morgu önünde bekleyişi - Bir kişinin cenazesinin morgdan alınması - Cenaze aracının hastane önünden ayrılması Samsun 'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybettiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.Kolay Mahallesi Derbent Baraj Gölü kenarında park halinde bulunan karavanda geceyi geçiren 6 arkadaş arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, ruhsatsız tabancayla ateş etti.Başından vurulan İsmail V, Mustafa Ö. ve Orhan Y. olay yerinde hayatını kaybetti.Bu sırada olay yerinden kaçan Z.K. ve K.B, ilçe merkezine giderek güvenlik güçlerine durumu bildirdi.Zanlı O.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan tabancaya el konuldu.

Hastane Jandarma Cenaze Güvenlik Güçleri Karavan 

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