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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun Adliyesi'nde sırası gelenlere Kovid-19 aşısı yapılıyor

Samsun Adliyesi'nde sırası gelenlere Kovid-19 aşısı yapılıyor

- Aşı yapılması - Samsun Baro Başkanı Pınar Yüksel Yıldıran ile röporaj - İl Sağlık Müdürlüğü personeli Dr. Tümay Kırışoğlu ile röportaj - UMKE ekibinden Önder Sayar ile röportajSAMSUN (AA) - Samsun Adliyesi'nde aşı sırası gelen personel ve vatandaşlara randevusuz şekilde Kovid - 19 aşısı yapılıyor.Adliye personelinin ve vatandaşların hastane ortamına girmeden rahat bir şekilde aşılarını yaptırabilmeleri için Samsun Adliyesi ve İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma ile bugün 10.00 - 16.00 saatlerinde aşı programı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın katılımıyla aşı programı başladı.
Samsun Adliyesi'nde aşı sırası gelen personel ve vatandaşlara BioNTech aşısı yapılıyor. Samsun Baro Başkanı Pınar Yüksel Yıldıran, aşının olduktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye gitmeden aşı imkanı sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.İl Sağlık Müdürlüğü personeli Dr. Tümay Kırışoğlu da ekipler kurarak BioNTech aşısı yapmak üzere Samsun Adliyesi'ne geldiklerini belirterek, "Aşı sırası gelen ve randevu alamayan vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden aşılanmasını tavsiye ediyoruz. Aşıya güvenin." ifadesini kullandı.Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Ekibinden Önder Sayar da ülke genelinde Sağlık Bakanlığının başlattığı, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kovid - 19 aşısı kampanyası kapsamında aşılama programını uyguladıklarını ve daha çok sayıda kişiye ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Hastane Savcı Muhabir Aşı Aşılama 

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