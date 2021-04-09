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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun'a Nisan karı sürprizi

Samsun'a Nisan karı sürprizi

Kar yağan mahalleden görüntüler

( SAMSUN )- Nisan karı hayatı olumsuz etkiledi SAMSUN

Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 


- Samsun'un Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan 1200 rakımlı Kızlan Mahallesi, yoğun kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. 09 Nisan'da yağan kar, hem şaşkınlık oluşturdu hem de hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
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