Samsun'a 116 bin fidan

-Ağaç dikiminden detaylar

-Samsun valisi Dr. Zulkif Dağlı Konuşma

-Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir konuşma

-OMÜ Rekderü Prof. Dr. Yavuz Ünal



( SAMSUN ) -- Samsun’da Milli Ağaçlandırma Günü- Samsun’da sağlık çalışanları için vefa ormanı SAMSUN



- Samsun'da '116 bin fidan dikimi' hedefi ve ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında 12 noktada 16 bin fidan toprakla buluştu. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 8 bin 600 fidan sağlandı, vatandaşlara 12 bin 500 fidan dağıtıldı. Diğer kurumların da yaptığı dikimlerle sayı 16 bini buldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Üniversitesi’nde (SAMÜ) hatıra ormanları oluşturuldu. Atakum Alanlı mevkisinde 3 bin 500 fidan dikildi. ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası çerçevesinde ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ sloganıyla OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde sağlık çalışanlarına vefa amacıyla oluşturulan ‘Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı’nda bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Samsun Valisi Dr. Zulkif Dağlı yaptığı konuşmada, “Bizim amacımız ormanlarımızı korumak, su kaynaklarımıza dikkat etmek, gelecek nesillere bunları en iyi şekilde aktarmak. Hem mevcut ormanlarımızı koruyacağız hem de yeni fidan dikimleri ile doğaya katkıda bulunacağız. Samsun ilimizin bu konuda şanslı olduğunu belirtmek istiyorum. Orman varlığımız gerçekten çok fazla. Yine su kaynakları bakımından da en başta gelen illerden birisiyiz. Bu dönemde en çok mesaimizi alan konu pandemi. Bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın buradaki gayreti, fedakârlığı yadsınamaz. En fazla gayret içerisinde bulunan, kendini tehlikeye atan ve pandemi ile en fazla karşı karşıya gelen yine sağlık çalışanlarına ithafen böyle bir ağaç dikimi çok uygun oldu. Bu etkinlik sağlık çalışanlarımız için fazlasıyla değer” dedi.

“Her türlü ihtiyaçlarında onların yanında olma gayreti içerisindeyiz” Törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Bugün 11 Kasım, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çok önemli bir gün olarak tayin edildi. Çok yakın geçmişi olan ama hakikaten bizi heyecanlandıran, bir araya getiren yediden yetmişimizin hepimizin dikkatini çok önemli bir noktaya çeken bir gün. Ayrıca dünyada bir pandemi salgınıyla, gözle görülmeyen bir varlığın bütün dünyayı nasıl esir aldığını da görüyoruz. Dün de çok değerli bir doktorumuz Habib Demirel’i son yolculuğuna uğurladık. Özellikle pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde hükümetimiz tüm kamu kuruluşları, bakanlığımız ve Samsun’da da Sayın Valimizin önderliğinde biz pandemi sürecinde bunu gönül rahatlığı ile ifade edebiliyorum ki, performansı en yüksek illerden biriyiz. Ama bunun ana merkezinde de sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, yardımcı sağlık personellerimiz hastanede temizlik görevlilerimiz var. Sürekli iç içe olduğumuz için biz de belediye olarak onların her türlü ihtiyaçlarında onların yanında olma gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

“Kaleler kadar önemli” Ormanların kaleler kadar değerli olduğunu belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, “Küresel bir salgının yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Cephedeki asker kadar özverili, cesur ve fedakârca canını ortaya koyarak hizmet üreten sağlık çalışanlarına saygı ve minnetimizi ifade etmesi için bu etkinliği kendilerine atfettik. Sayın Valimiz bu konuda ciddi katkıları oldu, bizi cesaretlendirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugünü gelecek nesillerimizin yaşam olanlarının korunması, ihyası ve iyileştirilmesi açısından farkındalık günü olarak görüyoruz. Bu bilincin inşasına katkı sağlamak düşüncesi ile bu etkinliği gerçekleştirdik. İnsanoğlunun kendi eliyle gerçekleştirdiği küresel iklim değişiklikleri, doğal afetler, sel ve taşkınlar vatan açısından ormanları askeri saldırılara karşı güvence olarak görülen kaleler kadar önemli kılmıştır” şeklinde konuştu.

Törene ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve sağlık çalışanları katıldı.

Törende Vali Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dün ebediyete uğurlanan Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel adına da bir fidan dikti. Samsun'da yıl sonuna kadar '116 bin fidanı dikimi' hedefleniyor. (OU-SLH-Y)



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