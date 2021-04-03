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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı

Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı

Drone görüntüleri

Hafta Sonu 

-Boş sokaklardan detaylar
-Sokak canlarından detaylar

( SAMSUN -DRONE)- Samsun’da 28 gün sonra ilk kısıtlamalı cumartesi SAMSUN

-, sokaklar bomboş kaldı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar gereği Samsun’da 28 gün sonra cumartesi günü yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Korona virüsü vakalarının yükselmesi üzerine çok yüksek riskli illerde hafta sonu kısıtlaması geri geldi. Cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına başlandı. Samsun’da 28 gün sonra kısıtlamalı ilk cumartesi sokaklar boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle Kurtuluş Yolu, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve Mecidiye Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı görüldü.
Kente takviye olarak gelen hazır kuvvetle birlikte emniyet personelleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimler yapıyor. (ÜK-SLH-Y)
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