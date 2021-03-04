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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - '1071 hatim' uygulaması hayata geçirildi

SAMSUN - '1071 hatim' uygulaması hayata geçirildi

SAMSUN - "1071 hatim" uygulaması hayata geçirildi - Çarşamba Yunus Emre Cami müezzini Nevzat Aygün'ün Kur'an - Kerim tilaveti - Çevre Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı Turan Çinici ile röportaj Samsun 'da "1071 hatim" uygulaması hayata geçirildiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde, Çevre Eğitim Yardımlaşma Derneği (ÇEYDER) öncülüğünde "1071 hatim" okunması uygulaması başlatıldı.İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve Erzurum'da 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim" okunması geleneğinden esinlenilerek Samsun 'da "1071 hatim" okunması uygulaması hayata geçirildi.Çarşamba ilçesinde ÇEYDER öncülüğünde "1071 hatim" okunması uygulamasına vatandaşların katkıda bulunması istendi.Regaip Kandili'nde başlayan hatimlerin duası, Kadir Gecesi'nde Çarşamba Yunus Emre Camisi'nde yapılacak.ÇEYDER Başkanı Turan Çinici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da "1001 hatim" geleneğine katıldığını ve bundan çok etkilendiğini, bunu Samsun 'da da hayata geçirmek istediğini söyledi.

İstişare sonucu "1071 hatim" okunması uygulamasına başladıklarını anlatan Çinici, "Bütün ilçelerde hiçbir sivil toplum kuruluşunu dışarıda bırakmadan organize yaptık. Niyetimiz Allah izin verirse kıyamete kadar bu geleneğin devam etmesi." dedi.
Okuyacakları hatim sayesinde doğal afetler ve salgın hastalıklardan Türkiye'nin korunmasını amaçladıklarını anlatan Çinici, "Vatan ve millet bütünlüğümüzün idame edilmesi, şehitlerimiz ve geçmişlerimizin ruhunun şad olması için, Allah rızası için hatimleri okuyoruz." ifadesini kullandı.Çinici, 1071'in sembol olduğuna işaret ederek, "Biz bu sayının çok üstünde hatim okuyacağız. Sadece Samsun 'da değil, Türkiye'nin diğer illerinden de katkıda bulunmak isteyenlere, geleneği başlattığımızdan dolayı destek veren bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hastalık Sivil Toplum Kuruluşu Doğal Afet Sivil Toplum Kıyamet 

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