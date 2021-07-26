Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
SAMSUN - 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısında 1 zanlı tutuklandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısında 1 zanlı tutuklandı

SAMSUN - 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısında 1 zanlı tutuklandı

- Zanlının emniyete getirilmesi1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısında 1 zanlı tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Atakum ilçesinde, geçen hafta 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kahvehaneye silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince, Taflan Mahallesi Yalı Camisi yakınındaki kahvehaneye düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen çalışma sonucu A.A (40) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Taflan Mahallesi Yalı Camisi yakınındaki kahvehanede oturanlara 17 Temmuz'da ateş açılmıştı. Saldırıda, Bayram Taşkara (60), oğlu Hacı Recep Taşkara (27), Ali Bilgin (20) ve Bilgivar Akpınar yaralanmıştı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Taşkara, kurtarılamamıştı.

Altın Kahvehane Gözaltı Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Tunus'un Geleneksel KahvehaneleriTunus'un Geleneksel Kahvehaneleri
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı