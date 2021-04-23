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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şampuan kutusundan bonzai çıktı

Şampuan kutusundan bonzai çıktı

-EKİPLERİN ARAMA YAPMASI

Sentetik Bonzai Irak 

--EMNİYET DETAY

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir şüpheli şahsa ait eşyaların arasından şampuan kutusuna gizlenmiş bonzai ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Narkotik Grup Amirliği ekiplerince durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan B.Ö. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada B.Ö’nün bir poşet içerisindeki eşyalarının arasına koyduğu şampuan kutusunun içinden daralı 68,16 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla ekipler tarafından gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.
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