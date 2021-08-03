Şampiyon güvercin “Bold Pilot”

--Güvercinler uçarken görüntü

--Bold Pilot uçarken ve kafesteyken görüntü

--Eğitmeni ile röportaj



( İZMİR - ÖZEL)- Erzincan’dan İzmir’e 14 saat 37 dakikada uçtu- Bin 10 kilometreyi günü birlik uçarak hem şampiyon oldu hem de rekor kırdı İZMİR



- Ege Bölgesindeki 14 derneğin katılımıyla yaklaşık 700 posta güvercini, Erzincan yarışına katıldı.

Bold Pilot isimli güvercin, hava mesafesi olarak bin 10 kilometreyi kat edip Erzincan’dan İzmir’e uçtu. 14 saat 37 dakikada evine ulaşarak Ege Bölgesi şampiyonu olan Bold Pilot’ın, aynı zamanda Türkiye’de bu kadar mesafeyi günübirlik uçak tek kuş olduğu belirtildi. 2018 doğumlu Bold Pilot isimli güvercin, 31 Temmuz’da Ege Bölgesindeki 14 derneğin katılımıyla yaklaşık 700 posta güvercini ile birlikte Erzincan’dan İzmir’e uçtu. Sabah saat 05.50’de yarışa başlayan posta güvercini, akşam saat 20.27’de hava mesafesi olarak bin 10 kilometre, kara mesafesi olarak da bin 400 kilometre yol kat ederek 14 saat 37 dakikada İzmir’deki evine ulaştı. 3 yılda 35 müsabakaya katılan şampiyon güvercin, sahibi İzmir Posta Güvercini Severler Derneği Üyesi Hüseyin Seven ve eğitmeni Birol Şen’e gurur yaşattı. Bold Pilot’ın, Türkiye’de bin 10 kilometrelik mesafeyi günübirlik uçak tek kuş olduğu belirtildi. “Rekor kırdı” Güvercinin eğitmenin Birol Şen, “Ege Bölge şampiyonu olan bu kuşumuz, aynı zamanda günü birlik bin 10 kilometre mesafe kat ederek Türkiye rekorunu kırmış oldu. Güvercinimiz, Türkiye’de kayıtlı olan en büyük rekoru aşmış oldu. Bu kuşumuz bütün etapları en iyi şekilde uçup günü birlik olarak İzmir’e gelen tek güvercin oldu. Güvercinimizi Avrupa’daki yarışlara da yollamayı düşünüyoruz. Orada da ilk 5’e girecek bir kapasitede bir kuş. Güvercin çok hızlı bir kuş olduğu için adını da Bold Pilot koyduk. Biz hiç bıkmadan, usanmadan onlarla ilgileniyoruz. Eşimizden dostumuzdan ödün vererek bu güvercinlere bakıyoruz. Her gün çeşitli eğitimler veriyoruz. Yarışmada da güvercinlerin ayaklarına bir çip takıldı. Kurulan sistemle de kuşun ne kadar kilometreyi ne kadar zamanda uçtuğu anlaşıldı. Ayrıca federasyon kuşun kanadına mühür de vurduğu için hangi kuşun şampiyon olduğu bu şekilde ispatlandı” dedi.

(CA-

