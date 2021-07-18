Samatya'da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

-Arama çalışmaları

-Kaybolan kişinin kardeşinin çalışmalara katılması

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( İSTANBUL -DRONE)- Arama çalışması havadan görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul Samatya’da tekne ile denize açılan 4 kişiden kaybolan İsa Baydal’ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik ve itfaiyenin kurtarma çalışmalarına kardeşi de katılırken, aramalar havadan görüntülendi.İstanbul Samatya'da gece saatlerine 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve 2 arkadaşıyla beraber tekneyle denize açılmıştı. Samatya açıklarında denize giren gençlerden İsa Baydal, kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin arama çalışması devam ediyor. Aile ve yakınlarının bekleyişi sürerken, Onur Baydal da itfaiye ile birlikte arama çalışmasına katıldı.

Arama çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

