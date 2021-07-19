Samatya açıklarında kaybolan gencin cansız bedeni bulunu

-Aile ve arkadaşlarının ağlaması

-Ekiplerden görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih Samatya’da arkadaşları ve kardeşiyle birlikte tekneyle denize açılan ve denizde yüzerken kaybolan İsa Baydal’ın cansız bedeni yapılan arama çalışmaları sonucu bulunarak kıyıya çıkarıldı. Fatih Samatya sahilinden geçtiğimiz gün gece 01.00 sıralarında tekneyle denize açılan 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve iki arkadaşlarıyla birlikte denize açılmış, daha sonra denize giren İsa Baydal, akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Kıyıya dönen Onur Baydal ve arkadaşları kıyıya gelerek yardım istemiş ve İsa Baydal’ı arama çalışması başlatılmıştı. İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik botlarıyla yapılan arama çalışmaları dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilmuş, bu gün ise tekrar başlamıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kaybolan İsa Baydal’ın cansız bedeni bulunarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıda bekleyen ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İsa Baydal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli kuruman götürüldü.

