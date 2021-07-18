Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Samatya açıklarında kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Samatya açıklarında kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

Samatya açıklarında kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

Denizden görüntü

Sahil Güvenlik 

-Sahil
-Vatandaşlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Samatya’da arkadaşları ve kardeşiyle birlikte tekneyle denize açılan ve denizde yüzerken kaybolan İsa Baydal'ı arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.
Fatih Samatya sahilinden dün gece 01.00 sıralarında tekneyle denize açılan 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve iki arkadaşlarıyla birlikte denize açılmış, daha sonra denize giren İsa Baydal, akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Kıyıya dönen Onur Baydal ve arkadaşları kıyıya gelerek yardım istemiş ve İsa Baydal’ı arama çalışması başlatılmıştı. Gün boyu arama çalışmalarını sürdüren İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik botları havanın kararmasıyla birlikte İsa Baydal’ı arama çalışmalarına ara verdi. Çalışmaların yarın sabah yeniden başlaması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı