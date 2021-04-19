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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samanyolu çekimleri görsel şölen sundu

Samanyolu çekimleri görsel şölen sundu

-We transfer linki gönderildi.

( İZMİR ) İZMİR

Kamera Gökyüzü Çekim Cep Telefonu 


- İzmirli gönüllü turizm elçisi İsa Turan'ın, Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a giderek yaptığı samanyolu çekimleri mest etti. Yakaladığı 255 adet fotoğrafı birleştirerek adeta görsel bir şölen sunan Turan, "Çekimin en ilginç yanı, bunu küçük bir macera kamerasıyla gerçekleştirmem oldu" dedi.
İzmir'de yaşayan gönüllü turizm elçisi İsa Turan, samanyolunu cep telefonu ile çekebilmek için Çeşme'nin en karanlık koylarından biri olan Delikli Koy'a gitti. Saat 24.00'te çekime başlayan Turan, 3 saatlik çalışma süresince 255 adet fotoğraf karesi yakaladı. 255 adet fotoğrafın birleştirildiği video ise görsel bir şölen sundu. Turan, "Çekimin en ilginç yanı, bunu küçük bir macera kamerasıyla gerçekleştirmem oldu. Her bir fotoğrafı Lightroom ile tek tek düzenleyip Final Cut Pro programı ile birleştirdim. Bu tür bir görüntü çekmek için mutlaka çok karanlık bir bölge ve ayın gökyüzünde olmadığı bir zaman seçmek lazım. Videoda gün doğumuna yakın çok parlak iki yıldız görüyorsunuz. Üstteki Satürn, alttaki ise Jüpiter" diye konuştu.
Ülkemizin doğal güzellikleri ile ilgili çekimler yaptığını, bu çekimleri video haline getirip ülkemizin tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Turan, "Uzun zamandır samanyolunu cep telefonu ile görüntüleyebilir miyim diye düşünüyordum. Samanyolunu görüntüleyebilmek için cep telefonumun gece modunun olması gerekiyordu. Ayrıca çok karanlık bir bölge bulmak gerekiyordu. İzmir’de bu çekimi yapabilmek için Çeşme açıklarında bulunan Delikli Koy’u tercih ettim. Gece 24.00’te çekime başladım. Gördüğüm fotoğraflar karşısında mest oldum. Işık kirliliğinden meğer neler kaçırıyormuşuz. Böyle bir çekim için çok karanlık bir bölgeyi tercih etmeniz ve ayın gökyüzünde olmadığı bir zamanı seçmeniz gerekiyor. Bu çekimin en ilginç yanı ise bunu küçük bir macera kamerasıyla gerçekleştirmem oldu. Yılın belli zamanları bu çekimler yapılabilir. Bunun için en uygun zamanın temmuz ayı olduğunu düşünüyorum. Bursa ve Ankara’da yakın zamanda karanlık gökyüzü parkı oluşturulacak. Özellikle gece çekimi meraklıları için güzel parklar yapılacak. Bursa’da ve Ankara’da yaşayanları çok kıskandım" ifadelerini kullandı.
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