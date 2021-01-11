Samanlığı kül oldu, çaresizce düşünürken yardım gecikmedi

-Yanan samanlığın yerine yapılan iki katlı betonarme samanlık

-Samanlığa konulan hayvan yemleri

-Samanlık sahibi ile köy muhtarı röp

-Samanlığın yandığı tarihte çekilen görüntüler (cep telefonu kamerası)



( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat’ta, samanlığı tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen çiftçiye köylüler ÎMECE usulü ile destek oldu. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkya köyünde Zekeriya Çakmak’a ait ahşap samanlıkta geçtiğimiz yıl Eylül ayında çıkan yangında; çiftçinin ürettiği tonlarca samanla birlikte buğday yemleri yandı. Çitçinin mağduriyetinin giderilmesi için muhtarlık önderliğinde yardım kampanyası başlatıldı. Köylülerin destekleri ile yanan samanlığın yerine kısa sürede yenisi yapıldı. İki katlı betonarme olarak yapılan samanlığa ayrıca yem ve saman alınarak çiftçiye destek verildi.

Mağdur durumdayken yardım gecikmedi Çiftçi Zekeriya Çakmak, samanlığı yandıktan sonra çevre köyler ve komşularının kendisine destek olduğunu söyledi.



Yangında tonlarca samanın yanı sıra, 5 ton buğday ile patoz makinesinin yanarak kullanılamaz duruma geldiğini belirten Çakmak, “Samanlığımla birlikte 200 koyun alan ağılım yandı. Mağdur durumda idim ama köylüler yardımcı oldu. Herkesten rabbim razı olsun” diye konuştu.

Köy Muhtarı Secattin Gürpınar ise yaklaşık 200 bin lira yardım toplanılarak çiftçinin yaralarının sarıldığını kaydetti.

Dernek ve çevre köylerin yardımı ile örnek bir çalışma yapıldığını belirten Gürpınar, yardımda bulunanlara teşekkür etti. (EÇ-GF-Y)



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