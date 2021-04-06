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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Samandere şelalesi taştı, bölge ziyaretçilere kapatıldı

Samandere şelalesi taştı, bölge ziyaretçilere kapatıldı

Samandere şelalesinden görüntü

Sağanak Yağış Şelale Ziyaretçiler 

-taşkın olan alanlardan görüntü
-şelalenin şiddetli akma görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE )- Aşırı yağış ve karların erimesi şelaleyi taşırdı DÜZCE

- Düzce’nin önemli turizm bölgelerinden birisi olan Samandere Şelalesi’nde sağanak yağış ve kar sularının erimesi ile taştı. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince ziyaretçilere kapatıldı. Düzce’de etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerde bulunan karların erimesi ile birlikte taşkınlar meydana geldi. Toprağa doyan su ve derelerde su seviyeleri yükseldi. Buna bağlı olarak Samandere Şelalesi’nde de taşkın meydana geldi. Tabiat alanı sular altında kalınca, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Taşkın meydana gelen alanda herhangi bir can yada mal kaybı yaşanmaması için Şelale girişi tedbir amaçlı ziyaretçi girişine kapatıldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre ise parkın en az 2-3 gün ziyaretçiye kapalı olacağı öğrenildi. (EB-GY
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