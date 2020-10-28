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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Samandağ’daki yangında arı kovanları kül oldu

Samandağ’daki yangında arı kovanları kül oldu

Yangın detay

-Yangın uzak detay
-Arılar kovanları detay
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-Ulaşım: Hatay'dan geçildi\HATAY_281020_ Samandağ_örtü_yangını_ (215MB)_ALC

( HATAY ) - HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangınında arı kovanları kül oldu. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu ve Kuşalanı mahalleri ortasında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangında arı kovanları zarar gördü Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması sürüyor. (ALC-
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