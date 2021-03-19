Samandağ’da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim

--Araçların kontrol edilmesi

--Araç yoğunluğu

--Cezai işlem uygulanması



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Samandağ ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün saat 21:00 'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile Samandağ ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Araçları durdurarak denetim gerçekleştiren ekipler, belgeli bir şekilde mazereti olan vatandaşlara kolaylık sağlayarak, geçişlerine izin verirken, mazeret belgesi olmayan sürücüler ve araç içerisindeki vatandaşlara ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile para cezası kesildi.



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