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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Samandağ’da seralar son anda yanmaktan kurtuldu

Samandağ’da seralar son anda yanmaktan kurtuldu

-Yangına müdahale

--Seralara yakın alan detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan bitki örtüsü yangını kontol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesinde seralara yakın bitki örtüsü alanda yangın çıktı. Yangının yayılması ile alevler seralara yakınlaştı. Yangın, seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü. (ALC
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