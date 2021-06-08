Samandağ’da seralar son anda yanmaktan kurtuldu

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan bitki örtüsü yangını kontol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesinde seralara yakın bitki örtüsü alanda yangın çıktı. Yangının yayılması ile alevler seralara yakınlaştı. Yangın, seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü. (ALC
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