Samandağ'da sazlık alanda yangın

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. (ALC
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