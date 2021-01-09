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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samandağ'da saman yangını

Samandağ'da saman yangını

Yangın söndürülmesi detay

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-Yangın detay

( HATAY )- Bir depoda çıkan yangında 10 ton saman balyası ve yarım ton buğday yanarak kül oldu HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Mağaracık Mahallesi'nde depoda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin yardımıyla yangın söndürüldü.Yangında 10 ton saman balyası ve yarım ton buğday yanarak kül oldu.
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