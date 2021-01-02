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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samandağ'da okuldan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Samandağ'da okuldan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

-Mahkemeye götürülüşü

Hırsızlık Zanlısı Dedektif Jandarma İlköğretim Okulu Hırsız 

--Mahkemeden çıkarılışı

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ilköğretim okulundaki eşyalar çalındı. Çalınan eşyalar düzenlenen operasyonla bulunurken, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışmalar sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'ndeki ilköğretim okulunun soyulduğu ihbarı üzerine Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve istihbari çalışmalar neticesinde tespit edilen hırsızlık zanlısının evine operasyon düzenlendi.
Şüpheli evinde bulunamazken, evde yapılan aramada okuldan çalınan kahve makinesi, çay makinası, elektrikli ısıtıcı, semaver, tost makinesi ve fırın ele geçirildi. Şahıs ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı. E.D isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (ALC
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