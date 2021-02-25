Samandağ'da kıraathaneye kumar baskını kamerada

-Polisin şahısları kontrol etmesi

-Kıraathanedeki kişilerden görüntü



( HATAY ) HATAY



- Hatay'da Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynatan kıraathaneye düzenlenen operasyonda 15 şahıs kumar oynarken yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi 23 Temmuz Caddesinde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kıraathanede bulunan 15 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan ve Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 79 bin 890 lira idari para cezası uygulandı.



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