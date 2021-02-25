Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Samandağ'da kıraathaneye kumar baskını kamerada

Samandağ'da kıraathaneye kumar baskını kamerada

Kumar oynayanlardan görüntü

Para Cezası Akalan Kamera Kıraathane Trol 

-Polisin şahısları kontrol etmesi
-Kıraathanedeki kişilerden görüntü

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynatan kıraathaneye düzenlenen operasyonda 15 şahıs kumar oynarken yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi 23 Temmuz Caddesinde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, kıraathanede bulunan 15 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan ve Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 79 bin 890 lira idari para cezası uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı