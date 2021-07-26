Samandağ'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

-Türbeye gelenler

-Türbe girişi

-Türbe içi detay

-Hirisi yapımı detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay Samandağ'da Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı kutlandı.Hatay'da yaşayan Alevi vatandaşlar sabah erken saatlerde kentteki türbeleri ziyaret ederek dua okudu. Samandağ ilçesinde bulunan Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın türbesine gelen birçok vatandaş ibadetlerini gerçekleştirdi. 'Gadir-i Hum Bayramı' nedeniyle türbelerde kurbanlar kesildi. Ardından büyük kazanlarda içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'hirisi' adlı güne özel yemek hazırlandı. Hazırlanan hirisi, kılınan bayram namazının ardından vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca esnaf da Gadir Hum Bayramı nedeniyle etkinliklere katılmak için bir günlüğüne kepenk açmadı.

