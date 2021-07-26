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Samandağ'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samandağ'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Samandağ'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Türbe detay

Esnaf Bayram Namazı 

-Türbeye gelenler
-Türbe girişi
-Türbe içi detay
-Hirisi yapımı detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay Samandağ'da Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı kutlandı.Hatay'da yaşayan Alevi vatandaşlar sabah erken saatlerde kentteki türbeleri ziyaret ederek dua okudu. Samandağ ilçesinde bulunan Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın türbesine gelen birçok vatandaş ibadetlerini gerçekleştirdi. 'Gadir-i Hum Bayramı' nedeniyle türbelerde kurbanlar kesildi. Ardından büyük kazanlarda içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'hirisi' adlı güne özel yemek hazırlandı. Hazırlanan hirisi, kılınan bayram namazının ardından vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca esnaf da Gadir Hum Bayramı nedeniyle etkinliklere katılmak için bir günlüğüne kepenk açmadı.
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