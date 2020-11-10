Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Samandağ'da feci kaza: 3 yaralı

Samandağ'da feci kaza: 3 yaralı

-Motosiklet detay

Polis Hastane 

--Diğer Motosiklet detay
--Yol detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1’i ağı 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kurteres Mahallesi istikametine sürücü kimliği belli olmayan 31 SV 398 plakalı motosiklet ile sürücü kimliği belli olmayan 31 SK 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 31 SK 910 plakalı motosiklet sürüklenirken, kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonra trafik çift taraflı trafiğe kapatıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement