Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

--Diğer otomobil detay --İki otomobil detay --Araç kaldırılırken detay
( HATAY ) HATAY
- Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kaza ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tansu Çiller caddesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 Y 1155 plakalı otomobil ile 01 EMH 68 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım