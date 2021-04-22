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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

-otomobil detay

Hastane 

--Diğer otomobil detay
--İki otomobil detay
--Araç kaldırılırken detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kaza ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tansu Çiller caddesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 Y 1155 plakalı otomobil ile 01 EMH 68 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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