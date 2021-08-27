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Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü

Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Fabrika İş Makinesi Yangın Sigara Yangına Müdahale 

-İş makinesi ile tırın üzerindeki saman balyalarının boşaltılması
-Tır sürücüsü ile röp.
-Trafikte yaşanan yoğunluk

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tırdaki yangın büyümeden sönüldü. Edinilen bilgiye göre; Adıyaman’dan Samsun’a saman götüren Mustafa Çakmak idaresindeki tır, Tokat-Turhal karayolu eski sigara fabrikası yakınlarda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı durdurup itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saman balyalarının içten yanarak dumanların yükselmesi nedeni ile iş makinesi ile müdahale edildi. Tırın üzerindeki balyalar iş makinesi yardımı ile boşaltıldı. Yangın soğutma çalışmaları yapılarak tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
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