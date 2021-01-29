Saman yüklü tır küle döndü

-Söndürme çalışmaları



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Tire ilçesinde saman taşıyan tırda yangın çıktı. Saniyeler içinde alev topuna dönen tıra müdahale eden itfaiye ekipleri, zor anlar yaşadı. Olay, bugün sabah saatlerinde Tire-İzmir Karayolu Organize Sanayi Bölgesi civarında meydana geldi. İzmir’den Tire istikametine seyir halinde olan 45 KD 909 plakalı saman yüklü bir tır, dorse kısmından yanmaya başladı.

Arka kısımdan dumanların yükseldiğini fark eden tır sürücüsü, hemen aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekti. Dorse kısmından yanmakta olan tıra ilk müdahaleyi Tire Organize Sanayi Bölgesi’nin itfaiye ekipleri yaptı. Yangın sırasında Tire-İzmir Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-



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