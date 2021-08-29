Saman yüklü kamyonet böyle tehlike saçtı

- Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyonun tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi. Kaynarca - Kandıra yolunda kapasitesinden fazla saman çuvalı yüklenen seyir halindeki kamyon kazaya davetiye çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen ve tehlike saçan kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun trafikte seyretmesi, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (MH-BCT-
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