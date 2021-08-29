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Saman yüklü kamyonet böyle tehlike saçtı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Saman yüklü kamyonet böyle tehlike saçtı

Saman yüklü kamyonet böyle tehlike saçtı

Kamyonun tehlikeli yolculuğu

( SAKARYA ) SAKARYA

Karya Kamera Cep Telefonu 


- Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyonun tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi. Kaynarca - Kandıra yolunda kapasitesinden fazla saman çuvalı yüklenen seyir halindeki kamyon kazaya davetiye çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen ve tehlike saçan kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun trafikte seyretmesi, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (MH-BCT-
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