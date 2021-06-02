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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Saman yüklü kamyon yandı

Saman yüklü kamyon yandı

Yangına müdahale anı

İtfaiye Eri Yangına Müdahale 

-Samanların dökülmesi
-İtfaiyenin su ile yangını söndürmesi
-Yanan samanlar detay
-Kamyon üzerinde itfaiye erinin müdahalesi
-Kepçe yardımı ile balyaların yola dökülmesi

( HATAY )- Yangın, 2 itfaiye, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edilerek söndürüldü HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde saman yüklü kamyon alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Mızraklı Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 31Y 6818 plakalı kamyon seyir halindeyken bir anda saman balyaları alev aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrılırken, kamyon sahibi ve mahalle sakinleri yangını sündürmeye çalıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 itfaiye,3 su tankeri ve 2 kepçe ile yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonrası söndürülürken samanlar kullanılamaz hale geldi.
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