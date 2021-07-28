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Saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu

Saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu

-Yangından görüntü

Elektrik Direği Yangın Irak 

--İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde saman yüklü kamyonun devirdiği elektrik dieğinden çıkan yangın kamyonun ve yol kenarındaki barakaların yanmasına neden oldu. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde Cimsit yolunda sürücü Hasan K. yönetimindeki saman yüklü 06 NML 45 plakalı kamyon Cimsit istikametinden Temelli istikametine seyir halinde iken bir çiftliğe saman bırakmak için girmek istedi. Bu sırada yolun kenarında bulunan elektrik direğine kamyondaki saman yükünün değmesi sonucu direk devrildi. Elektrik direğinin devrilmesi ile çıkan yangın, araç üzerinde bulunan saman yükü ve yol kenarında bulunan çiftliğe ait barakaların yanmasına neden oldu. Yangında maddi hasar meydana gelirken Sincan itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. (BC -
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