Saman yüklü kamyon alev alev yandı

-ekiplerin çalışmasından görüntü

-vatandaş çekimi

-genel detay



( DÜZCE )-Yangın anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi DÜZCE



- Düzce’de saman yüklü kamyonun kasasındaki samanların elektrik tellerine takılarak kısa devre yapması sonucu hem kamyon hem samanlar alev alev yandı. Olay; Düzce Merkeze bağlı Duraklar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Duraklar Köyü’nde seyir halindeki saman yüklü kamyon elektrik tellerinin altından geçerken, tellerin kısa devre yapması sonucu bir anda tutuştu. Samanlardan sıçrayan kıvılcımlar kamyonun ön tarafını tutuşturdu. Bir anda alevlerin sardığı kamyon alev alev yandı. Alevleri gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelerek kısa sürede alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında kamyon küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken, kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

