Saman yangını korkuttu

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Mızraklı Mahallesi'nde bulunan ahırda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın yakın evlere yaklaşanadan söndürüldü.
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