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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Saman yangını korkuttu

Saman yangını korkuttu

-Yangın uzaktan detay

Bild Nadan Uttu 

--Yangın içinden detay
--İtfaiye müdahalesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Mızraklı Mahallesi'nde bulunan ahırda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın yakın evlere yaklaşanadan söndürüldü.
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