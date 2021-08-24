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Saman balyası yüklü tırda yangın
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Saman balyası yüklü tırda yangın

Saman balyası yüklü tırda yangın

Yanan tır görüntüsü

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

Yangın 


- Kırşehir'de saman yüklü tırda yangın çıktı. Kayseri-Ankara karayolu Kırşehir Kaman ilçesi yol ayrımı mevkiinde saman balyası yüklü tır henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler kısa sürede tırın her yerini kapladı. Tır şoförü alevler büyümeden aracı terk ederek yanmaktan son anda kurtuldu. Kırşehir şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzakta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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