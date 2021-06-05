Saman balyası yüklü tır alev aldı

-itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

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( GAZİANTEP )- Yanan tır kullanılamaz hale geldi, 5 hektarlık ekili alan zarar gördü GAZİANTEP



- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde balataları aşırı ısınan saman yüklü tır bir anda alev aldı. Yanan tır kullanılamaz hale gelirken, 5 hektarlık ekili alan da zarar gördü.Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yeni Mahalle yakınlarındaki buğday ekili alanda meydana geldi. İddiaya göre, hava sıcaklıklarının da etkisiyle balataları aşırı derece ısınan saman balyası yüklü tır bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sararken, buğday ekili araziye de sıçradı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü. Yangın sonucu tır küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, 5 hektarlık buğday ekili alan da zarar gördü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

