Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü

Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü

Yola devrilen saman balyalar detay

Polis Hastane Devlet Hastanesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Trafik ekipleri yol genel detay
-Olay yerinde vatandaşı fark eden Süleyman Özdemir ile röportaj
-Trafik ekipleri detay

( ADANA ) ADANA

- Eve dönüş yolunda balyaların üzerinde oturan çiftçi virajda balyaların yola savrulması ile traktörden düşerek kaza yaptı. Saman yüklü balyalarla birlikte traktörden düşen Nihat Özdemir isimli vatandaş yoldan geçen bir çiftçi tarafından fark edilerek ambulansla Kozan devlet hastanesine kaldırıldı. Adana’nın Kozan ilçesinde Güneri mahallesi Organize sanayi bölgesinde inceleme yapan polis ekipleri saman yüklü traktörün yolun viraj kısmında birkaç balyanın devrilmesi ve çiftçi Nihat Özdemir’in balyaların üzerinde oturması nedeni ile balyalar ile birlikte yola düştüğünü tespit etti. Olay yerinden geçen bir başka çiftçi olan Nihat Özdemir’in yola savrulan balyalar üzerinde yattığını fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yola düşen Nihat Özdemir’i kontrol amaçlı Kozan Devlet Hastanesine kaldırırken traktör sürücüsünün Güneri mahallesindeki evlerine varınca Nihat Özdemir’in traktörde olmadığını fark ettiği kaydedildi. Yola düşen vatandaşı fark ederek yardım çağıran Süleyman Özdemir ise "Olayı yoldan geçerken gördüm ve durdum. Sağlık ekiplerine haber verdim. Kendileri geldi. Burada yerde balyalar devrilmişti. Yakınlarını biz aradık köye gidince fark etmişler” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement